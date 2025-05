Guterres reivindica la solució de dos estats per a Palestina, tan "imperativa" com "distant"

Per a Síria demana la "participació de tots els sirians, sigui quina sigui la seva ètnia i religió"

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha defensat aquest dissabte des de Bagdad la necessitat d'aplicar una solució de dos estats com a sortida política al conflicte àrab-israelià, una via que ha qualificat d'"imperativa", encara que també ha reconegut que està "distant".

"El món, la regió i, sobretot, la gent de Palestina i Israel no es pot permetre veure com desapareix davant dels seus ulls la solució dels dos estats. Aquest objectiu mai ha estat tan imperatiu, però, lamentablement, també sembla més distant", ha afirmat Guterres durant la seva intervenció davant de la cimera de la Lliga Àrab celebrada a Bagdad.

Guterres ha posat les seves expectatives en la "important oportunitat" que suposa la conferència d'alt nivell sobre el conflicte prevista per a juny i copresidida per França i l'Aràbia Saudita.

El màxim responsable de l'ONU ha condemnat l'atac "atroç" de Hamas del 7 d'octubre del 2023, encara que ha advertit que "res pot justificar el càstig col·lectiu contra el poble palestí". Per això ha reivindicat "un alto el foc permanent ja", l'alliberament incondicional dels ostatges i l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza.

"Estic alarmat per les informacions sobre els plans israelians d'ampliar les operacions militars terrestres" i ha reiterat que "les Nacions Unides no participarà en cap suposada operació humanitària que no compleixi amb el Dret Internacional i els principis d'humanitat, imparcialitat, independència i neutralitat" en referència al pla israelià de lliurament d'ajuda humanitària a la Franja sota control militar.

Així mateix ha rebutjat el desplaçament "reiterat" de la població de la Franja de Gaza i "evidentment rebutgem qualsevol desplaçament forçós fora de Gaza". També ha condemnat "l'annexió il·legal" i els "assentaments il·legals" a Cisjordània.

Guterres ha esmentat també la situació al Líban per defensar la "sobirania i integritat territorial del Líban" en referència a la presència militar israeliana a diversos punts del sud del Líban.

Per a Síria ha apuntat a la sobirania, independència, unitat i integritat territorial com a punts crítics del procés polític obert, que ha de ser "incloent i amb la participació de tots els sirians, qualsevol que sigui la seva ètnia i religió".

El discurs inclou també esments al Iemen, el Sudan, Somàlia, Líbia, l'Iraq i a la labor de la Lliga Àrab en general. "Espero sincerament que els contenciosos pendents acabin amb una solució justa aconseguida a través del diàleg", ha reblat.