Guterres reivindica l'ONU com una "brúixola moral" i "guardià del dret internacional" en un món de guerres

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha reivindicat la importància del multilateralisme, en general, i de les Nacions Unides, en particular, una "brúixola moral" i un "far de drets humans" en un món sacsejat per conflictes com el d'Ucraïna i el de la Franja de Gaza.
"Les Nacions Unides són més que un lloc on fer reunions", ha dit en el discurs d'inici del debat de líders que acull anualment l'Assemblea General de l'ONU en què, d'un en un, els diferents països plasmen la seva visió sobre diferents afers de l'actualitat internacional.
Guterres considera que, 80 anys després de la seva creació, l'ONU continua sent "un guardià del dret internacional", tenint en compte a més que tots els països haurien d'adoptar aquest conjunt de regles comunes com la pedra angular en la resolució de conflictes.
"La pau és la nostra principal obligació", ha assenyalat Guterres, que ha mirat diverses dècades enrere per lamentar que "fins i tot avui, les guerres s'expandeixen amb un nivell de barbàrie que vam prometre que no permetríem mai".
A Ucraïna, "la violència implacable continua matant civils, destruint infraestructures civils i amenaça la pau i la seguretat global", segons Guterres, que alhora ha lloat els "esforços diplomàtics" dels Estats Units i altres països per posar fi al conflicte.
"Hem de treballar per aconseguir un alto el foc complet i una pau justa i duradora", ha reclamat durant el seu discurs, sense fer referència de manera expressa a la responsabilitat russa sobre la invasió d'Ucraïna el febrer del 2022.
Tampoc no ha citat de manera directa Israel, tot i que ha lamentat els "horrors" de Gaza i ha incidit que aquesta crisi deriva de "decisions que desafien la humanitat bàsica". Així, ha assenyalat que "res no justifica" ni els "horribles" atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 ni el "càstig col·lectiu" infligit sobre els palestins.
Guterres ha recordat que el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) ha dictat mesures provisionals per prevenir la possible comissió d'un genocidi a la Franja, però "s'ha declarat una crisi de fam i les morts s'han intensificat".
"Les mesures establertes pel TIJ s'han d'aplicar, de manera completa i immediata", ha reclamat.
Amb tot, Guterres ha destacat "espurnes d'esperança" en la resolució d'alguns conflictes, entre els quals l'alto el foc pactat per Cambodja i Tailàndia després dels enfrontaments d'aquest estiu a la frontera comuna i el recent acord entre l'Azerbaidjan i Armènia.