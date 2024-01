Guterres mostra la seva preocuación per la mort de dos nous periodistes a la Franja de Gaza

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha mostrat aquest dilluns la seva preocupació pels "horrorosos informes" respecte a la mort dels periodistes Hamza Al-Dadu i Mustafà Thuraya en un atac de l'Exèrcit israelià en el sud de la Franja de Gaza.

"Hem vist aquests horribles informes. Estem molt preocupats per l'assassinat de periodistes a Gaza. Sabem que la xifra és extremadament alta en el poc temps que porta el conflicte. Els periodistes, ja saben, arrisquen les seves vides per portar la veritat a tothom a tot el món, i això és cada vegada més difícil en les condicions a les que d'enfronten allà", ha declarat la portaveu associada de Guterres, Florència Soto Niño, en una roda de premsa.

"Reiterem que els periodistes, igual que qualsevol un altre civil, han de ser protegits i que no han de ser atacats pel treball que realitzen allà. (...) Oferim les nostres condolences a les famílies i a les persones que treballen amb ells", ha afegit.

Al-Dadu, de 29 anys, era fill del cap de la delegació de la televisió de Qatar Al-Jazeera, Wael Al-Dadu, qui va resultar ferit el mes passat en un altre atac en el qual va morir el càmera de la citada cadena panàrab Samer Abu Daqqa.

Tant Hamza Al-Dadu com Thuraya van morir després que un dron israelià llancés un projectil contra el vehicle en el qual viatjaven quan circulava per la ciutat d'Al-Mawasi. També van resultar ferits Ahmed Al-Burash i Amer Abu Amer, tots dos treballadors de la televisió Palestine Today TV.

Segons van informar les Forces Armades israelianes a 'The Times of Israel', en el vehicle en el qual viatjaven els dos informadors també hi havia un "terrorista" que estava controlant un dron i que "posava en perill" als efectius militars.