Guterres lamenta la pèrdua de 59 membres de la UNRWA en els bombardejos israelians a Gaza

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha lamentat la pèrdua de 59 membres de l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA) a causa dels bombardejos israelians a la Franja de Gaza.

"Amb tota la família de l'ONU, lamento la pèrdua de tants companys de la UNRWA. Enmig d'un patiment i un dol inimaginables, els companys a Gaza continuen ajudant els necessitats malgrat el risc que corren. Tenen el meu agraïment, solidaritat i total suport", ha declarat.

Aquestes declaracions arriben després que l'agència va celebrar diumenge un homenatge per la mort dels 59 treballadors. "La pèrdua dels nostres amics i companys és un dur recordatori de l'immens patiment humà que s'hi continua desenvolupant cada dia", diu un comunicat.

El comissionat general de l'agència, Philippe Lazzarini, va manifestar que "cada dia és més fosc que l'anterior a mesura que augmenta el nombre de companys assassinats", i ha denunciat un cop més "l'indescriptible patiment que emergeix de Gaza hora rere hora".

La UNRWA informa que milers de persones han irromput als seus magatzems i centres de distribució al centre i al sud de la Franja de Gaza per aconseguir farina i elements bàsics de supervivència en el que l'organització ja considera com el principi del trencament de l'"ordre cívic".

L'exèrcit d'Israel ha bombardat constantment l'enclavament, controlat per Hamas, des del 7 de setembre, i més de 8.000 civils han perdut la vida, entre els quals més de 3.000 nens. A més a més, la Franja de Gaza està assetjada de manera completa per part de les autoritats israelianes, per la qual cosa no tenen béns bàsics de supervivència, com aliments, aigua, combustible o electricitat.