Guterres justifica invocar l'article 99 a Gaza en entendre que l'ONU ja no pot complir el seu mandat humanitari

MADRID, 8 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha defensat aquest divendres davant el Consell de Seguretat que s'ha vist obligat a invocar l'article 99 de la Carta Magna de l'ONU i impulsar un alto el foc per a Gaza a títol personal, en una mesura extremadament inusual, després de constatar que les agències de les Nacions Unides ja no poden complir amb el seu mandat humanitari a l'enclavament per l'enorme violència que hi regna.

Després de recordar que el Consell de Seguretat va demanar en la Resolució 2712 "augmentar el subministrament d'aquests subministraments per satisfer les necessitats humanitàries de la població civil, especialment els nens", Guterres ha lamentat "profundament informar el Consell sobre el fet que, en les condicions actuals al terreny, el compliment d'aquest mandat s'ha tornat impossible".

"Ja no existeixen les condicions per a l'entrega efectiva d'ajuda humanitària", ha assenyalat Guterres en l'inici de la sessió de deliberacions del Consell de Seguretat abans de la votació sobre la proposta de Guterres, que podria tenir lloc com a molt d'hora cap a les 23.30 (hora peninsular espanyola).

Així doncs, Guterres ha esgrimit que la seva petició al Consell de Seguretat ha tingut lloc atès que la situació es troba "molt a prop de la ruptura".

"Existeix un alt risc de col·lapse total del sistema de suport humanitari a Gaza, la qual cosa resultaria en una ruptura total de l'ordre públic i més pressió per al desplaçament massiu cap a Egipte, amb conseqüències devastadores per a la regió", ha resolt.