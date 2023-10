Guterres exigeix des del pas de Rafah que els camions amb ajuda "avancin urgentment" cap a Gaza

MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari de les Nacions Unides, António Guterres, ha exigit aquest divendres des de Rafah, a la frontera entre Egipte i la Franja de Gaza, l'obertura immediata del pas perquè els camions amb ajuda humanitària "avancin urgentment i com més aviat millor".

"Hem vist en aquesta banda de la frontera molts camions carregats amb subministraments. No són només camions, són salvavides, la diferència entre la vida i la mort per a tanta gent a Gaza. Veure'ls aquí atrapats em fa ser molt clar: el que necessitem és que es moguin a l'altra banda del mur com més aviat millor", ha afirmat en una conferència de premsa a la frontera.

Per això, ha destacat que cal "que avancin", una mesura que hauria de ser "sostinguda en el temps". "No volem que avui hi entri només un comboi. Volem que s'autoritzi l'entrada de molts combois diàriament per enviar el suport necessari al poble gazatí", ha dit.

Guterres, que ha aterrat hores abans al nord de la península del Sinaí, ha expressat a més que és "impossible" estar a l'altra banda de la frontera amb Gaza i "no tenir el cor trencat". "Darrere d'aquest mur hi ha 2 milions de persones patint enormement; sense aigua, aliments, medicines ni combustible", ha afirmat abans de subratllar que "la població està sent bombardada i ho necessita tot per sobreviure".

D'altra banda, ha destacat l'acord entre Israel i els Estats Units (EUA) per permetre l'entrada d'ajuda, un pacte que també han acordat Egipte i Israel, però ha lamentat que s'hagin fixat "condicions i restriccions".

"Estem parlant activament amb totes les parts (...) per garantir que som capaços d'aclarir aquestes condicions i limitar les restriccions per aconseguir que aquests camions es moguin allà on se'ls necessita", ha dit abans d'insistir que les verificacions siguin "efectives".