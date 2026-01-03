Guterres descriu l'atac dels EUA a Veneçuela com "un precedent perillós" i una violació del Dret Internacional

Europa Press/Contacto/Marcos Salgado
El secretari general de l'ONU desvincula la "situació" prèvia a Veneçuela a l'atac nord-americà i demana respecte a l'Estat de dret
MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha condemnat l'operació militar executada aquesta matinada pels Estats Units contra Veneçuela com un "precedent perillós" i ha denunciat l'atac aeri contra Caracas, així com la captura del president Nicolás Maduro i la seva dona com una violació del Dret Internacional.
"Independentment de la situació a Veneçuela, aquests esdeveniments sentin un precedent perillós", segons ha explicat el portaveu de Guterres, Stéphane Dujarric, qui ha comunicat que al secretari general de l'ONU "li preocupa profundament que no s'hagin respectat les normes del Dret Internacional".
"El secretari general està profundament alarmat per la recent escalada a Veneçuela, que va culminar amb l'acció militar dels Estats Units avui al país, la qual té possibles implicacions preocupants per a la regió", ha indicat.
"El Secretari General insisteix en la importància del ple respecte, per part de tothom, del Dret Internacional, inclosa la Carta de Nacions Unides", ha afegit Dujarric, "i fa una crida a tots els actors a Veneçuela a participar en un diàleg inclusiu, amb ple respecte dels Drets Humans i l'Estat de dret".