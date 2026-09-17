Guterres demana l'aplicació íntegra del pla de pau per a Gaza i "la fi a l'annexió" israeliana de Cisjordània

Lev Radin / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha reclamat aquest dijous l'aplicació íntegra del pla de pau per a la Franja de Gaza i la "fi a l'annexió progressiva" de Cisjordània per part d'Israel.
"El pla de pau per a Gaza ha d'aplicar-se íntegrament, amb ajuda humanitària sense restriccions", ha demanat Guterres en un missatge a xarxes en el qual també reivindica que "és hora d'un alto el foc immediat com a primer pas cap a una pau justa, duradora i global".
Així mateix, ha subratllat que "s'ha de posar fi a l'annexió progressiva de Cisjordània" per part d'Israel --encara que no cita a aquest país--, abans de manifestar que "no hi haurà pau al Pròxim Orient sense la solució de dos Estats".