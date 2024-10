Guterres defensa la tasca "essencial" de la UNRWA després de la prohibició israeliana: "No hi ha alternativa"

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha defensat aquest dilluns la tasca "essencial" de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats al Pròxim Orient (UNRWA) després de l'aprovació al Parlament israelià d'una llei que prohibeix la seva activitat tant a Israel com als territoris palestins.

"D'aplicar-se, les lleis aprovades per la Knesset probablement impedirien a la UNRWA continuar la seva tasca essencial als territoris palestins ocupats, amb conseqüències devastadores per als refugiats palestins (...) No hi ha alternativa a la UNRWA", ha manifestat a través del seu perfil a la xarxa social X.

Guterres ha fet una crida a les autoritats israelianes perquè actuïn "de forma coherent" amb les seves obligacions en virtut de la Carta de Nacions Unides i el Dret Internacional i ha subratllat que la legislació nacional "no pot alterar aquestes obligacions". Davant d'aquesta situació, el cap de l'ONU ha anunciat que plantejarà aquest assumpte a l'Assemblea General.

Així mateix, ha sostingut que "l'aplicació d'aquestes lleis serien perjudicials per a la solució del conflicte palestí-israelià i per a la pau i la seguretat a la regió en el seu conjunt".

Per la seva banda, el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha posat l'accent a que la UNRWA és "un recurs vital irreemplaçable per al poble palestí" i "així ho ha estat durant les darreres set dècades", des de la seva creació per part dels Estats membres de l'ONU.

"La decisió que ha adoptat avui el Parlament israelià de prohibir-li realitzar la seva tasca de salvament i protecció de la salut en favor de milions de palestins tindrà conseqüències devastadores. Això és intolerable. Contravé les obligacions i responsabilitats d'Israel i amenaça la vida i la salut de tots aquells que depenen de la UNRWA", ha afirmat.