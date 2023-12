Guterres condemna l'atac "a gran escala" de l'exèrcit rus contra diverses ciutats ucraïneses

MADRID, 30 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha condemnat enèrgicament els atacs executats aquest divendres per l'exèrcit de Rússia contra la capital d'Ucraïna, Kíiv, i altres ciutats del país europeu, que han deixat almenys 22 morts i prop de 130 ferits, segons l'últim balanç facilitat per les autoritats ucraïneses.

"Condemno en els termes més enèrgics l'atac nocturn a gran escala amb míssils i drons per part de Rússia contra ciutats i pobles ucraïnesos a tot el país", ha escrit el secretari general en el seu compte a la xarxa social X.

Guterres ha recalcat, a més, que "els atacs contra civils i infraestructures civils violen el Dret Internacional Humanitari". "Són inacceptables i han d'acabar immediatament", ha sentenciat en la mateixa publicació.

Aquestes paraula se sumen a les emeses aquest mateix divendres per la coordinadora humanitària de l'ONU per Ucraïna, Denise Brown, que ha lamentat "el rastre de destrucció, mort i patiment humà" provocat per aquests atacs, i per l'alt comissionat de Drets Humans de l'organització, Volker Turk, que també ha reclamat a Rússia que "cessi immediatament els seus atacs contra Ucraïna" i que "respecti estrictament totes les normes del Dret Internacional relatives a la conducta durant les hostilitats".