Guterres condemna l'"assassinat" de sis periodistes palestins a Gaza a mans d'Israel

MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha condemnat l'"assassinat" de sis periodistes palestins a mans de l'Exèrcit d'Israel a la ciutat de Gaza, incidint en "els riscos extrems" que enfronten aquests professionals, i ha demanat una investigació "independent i imparcial" sobre aquest atac dirigit contra una tenda reservada per a mitjans.
"El secretari general condemna l'assassinat de sis periodistes palestins en un atac israelià a la ciutat de Gaza el 10 d'agost. Aquests últims assassinats posen en relleu els riscos extrems als quals segueixen enfrontant-se els periodistes en cobrir aquesta guerra en curs", ha assenyalat el seu portaveu, Stéphane Dujarric.
En roda de premsa, el portaveu de Guterres ha lamentat que "els nostres col·legues d'Al Yazira van tornar a ser víctimes del conflicte" a la Franja de Gaza, tenint en compte que cinc dels sis periodistes morts treballaven per a la cadena de televisió de Qatar.