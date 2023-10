La guerra del Sudan compleix sis mesos sense solució a la vista i enmig d'una absoluta catàstrofe humanitària

MSF denuncia directament un "fracàs de la humanitat" mentre que l'ONU parla d'un "malson"

La guerra que va esclatar al Sudan el 15 d'abril del 2023 entre l'exèrcit sudanès liderat per Abdel Fattah al-Burhan i el grup paramilitar Forces de Suport Ràpid (RSF) de Mohamed Hamdan Dagalo, acompanyades del consegüent repunt de la violència intercomunitària a la seva regió de Darfur compleixen sis mesos enmig d'una catàstrofe humanitària que ONG com Metges sense Fronteres descriuen com "un fracàs de la humanitat".

La incapacitat entre l'exèrcit i els paramilitars per arribar a un consens va descarrilar en un moribund procés de transició després del derrocament, el 2019, del president Omar al-Bashir després de 30 anys en el poder. Les forces de la societat civil han denunciat tots dos bàndols per la falta de voluntat per arribar a un acord i per reprimir amb duresa qualsevol petició per fer-ho.

El resultat ha estat un conflicte que, segons l'ONG especialitzada en el seguiment de conflictes armats ACLED, ja ha deixat més de 9.000 morts a tot el país, 5,6 milions de desplaçats i refugiats, brots de malalties, violència sexual, desaparicions forçades i detencions arbitràries, en paraules de la Representant Especial Adjunta del Secretari General de les Nacions Unides i Coordinadora Resident i Humanitària al Sudan, Clementine Nkweta-Salami.

"La crisi del Sudan personifica un fracàs catastròfic de la humanitat, marcat pel fracàs de les parts bel·ligerants a l'hora de protegir els civils o facilitar l'accés humanitari essencial, i per la terrible negligència i deficiències de les organitzacions internacionals a l'hora d'oferir una resposta adequada", afirma el doctor Christos Christou, President Internacional d'MSF.

"Sense una escalada immediata i substancial de la resposta humanitària, el que estem presenciant ara serà l'inici d'una tragèdia encara més devastadora que encara està per desenvolupar-se, la qual cosa significa que més persones continuaran morint innecessàriament", afegeix.

El fràgil sistema de salut està al límit: les sales d'emergència estan congestionades i molts hospitals han tancat per complet. A la capital, Khartum, els equips mèdics d'MSF són testimonis d'un dels conflictes urbans més intensos que s'estan produint actualment a tot el món i un gran nombre de ferits arriben als hospitals amb ferides que posen en perill les seves vides, cosa que, sovint, deixa el personal mèdic sense cap altra opció que no sigui amputar, diu l'organització.

"Tant a Khartum com a Darfur, molts pacients estan greument ferits fins al punt de necessitar múltiples operacions de cirurgia", lamenta Shazeer Majeed, cirurgià d'MSF. "En tan sols el mes de setembre, en més de set ocasions, els hospitals on opera MSF van rebre una afluència significativa de persones ferides després de bombardejos, atacs aeris i explosions", afegeix.

45 TREBALLADORS HUMANITARIS ASSASSINATS O DETINGUTS

El secretari general adjunt d'Afers Humanitaris i coordinador del Socors d'Emergència de les Nacions Unides, Martin Griffiths, reitera que els civils, en particular de Khartum, Darfur i Kordofan "fa sis mesos que no coneixen una treva en el vessament de sang" i entre "horripilants informacions de violència sexual".

L'ONU recorda, a més, que almenys 45 treballadors humanitaris, gairebé tot personal nacional, han estat assassinats o detinguts des del 15 d'abril, i avisa que la seva activitat està pràcticament paralitzada per la violència i la falta de fons: aquest any només s'ha rebut el 33 per cent dels 2.600 milions de dòlars que calen per ajudar els necessitats al Sudan, on 25 milions de persones necessiten ajuda urgent.

"El resultat? Comunitats trencades. Persones vulnerables sense accés a ajuda vital. Creixents necessitats humanitàries als països veïns on han fugit milions de pesones. Això no pot continuar", conclou Griffiths.