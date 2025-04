La guerra i el devastador terratrèmol dibuixen un futur incert per a Birmània

Les organitzacions humanitàries demanen ajuda internacional per "actuar ja" i evitar "més patiment" entre la població civil

La població de Birmània, un país que es troba sumit en una greu crisi humanitària després de dècades de conflicte armat, fa front a un futur cada vegada més incert després del devastador terratrèmol de magnitud 7,7 registrat el passat 28 de març i que ha deixat més de 3.000 morts i 5.000 ferits fins avui.

Malgrat l'anunci d'alto el foc temporal per part de la junta que governa el país des del cop d'estat que va tenir lloc al febrer del 2021 i de la treva anunciada també per algunes de les faccions rebels que componen el complex escenari bèl·lic del país asiàtic, organitzacions de defensa dels drets humans alerten de la possibilitat que els enfrontaments continuïn a zones afectades pel sisme.

El director de l'ONG Pla International a Birmània, Haider W. Yaqub, ha lamentat en unes declaracions a Europa Press que la situació és "desastrosa" i ha reivindicat la importància dels "principis humanitaris" a l'hora de treballar sobre el terreny.

Així, ha recalcat que existeix una "necessitat de pau" entre la població civil, una qüestió de la qual s'haurien de "adonar" les parts enfrontades. "Espero que acabin entenent que cal prendre les decisions adequades per la gent, i això requereix aconseguir la pau", ha apuntat.

Yaqub, que ha recordat que actualment hi ha més de 3,5 milions de desplaçats interns al país, ha alertat que centenars de milers de persones es podrien veure forçades a abandonar les seves llars. Per això, ha sostingut, "és important que la comunitat internacional defensi els treballs humanitaris i que les parts implicades donin tot l'accés possible per facilitar l'entrega d'ajuda".

"Aconseguir recursos per a tota aquesta població és summament complicat. La gent dels estats de Mandalay, Sagaing i Shan han patit danys greus. La comunitat internacional pot ajudar al fet que aquest país es faci més fort. Ja té tots els ingredients per ser-ho, falta pau i estabilitat", ha explicat, al mateix temps que ha matisat que aquesta pau "ha de ser holística i no parcial".

Així mateix, ha recordat que la població "porta diversos dies consecutius asseguda al carrer, a l'espera que passi alguna cosa" i amb temor a les rèpliques, que "són molt recurrents". "És poc segur i no se sap el que passarà. És un ambient d'incertesa", ha dit Yaqub, que ha afirmat que els més afectats són aquells que resideixen en assentaments informals i barris de barraques, conegudes com 'slums', i que ara no poden tornar a casa seva.

"La gent segueix amb la seva vida, però espera que les coses millorin aviat", ha sostingut, si bé existeix la por que la desesperació augmenti i part d'aquestes poblacions acabin "intentant guanyar-se la vida a través d'activitats delictives" a causa de la pobresa i a la falta de recursos després d'un desastre que ha deixat 17 milions de damnificats i 370 desapareguts.

D'altra banda, ha advertit que els hospitals estan "sobrepassats", la qual cosa porta els familiars dels ferits a "traslladar-los pel seu compte fora de la ciutat" de Mandalay. "La gent que s'ho pot permetre ha enviat les seves famílies a altres zones, però els qui no tenen ningú s'han de quedar", ha subratllat, abans d'incidir en el "compromís de l'organització amb el poble de Birmània".

UNA SITUACIÓ SENSE PRECEDENTS

La directora de comunicació de l'organització World Vision, Naw Phoebe, ha enumerat les principals necessitats de la població local, entre les quals es troben aliments, productes bàsics, llençols, mantes, així com material higiènic i de cuina. "Mai he vist res com això", ha alertat.

"A Mandalay i les localitats pròxuimes les carreteres estan fortament danyades, els edificis s'han esfondrat, i molta gent està dormint al carrer, entre ells nens. Tenen por i ho han perdut tot. Molts fan cua per obtenir productes bàsics", ha relatat. "L'olor a mort és a l'aire, se't trenca el cor de veure aquest grau de devastació", ha expressat.

Per ella, "les paraules no estan a l'altura de l'envergadura de la tragèdia", per la qual cosa ha instat totes les parts implicades en el conflicte a "donar prioritat a la protecció dels civils i els treballadors humanitaris i facilitar el seu moviment cap a zones més segures". També ha fet una crida per posar fi a la violència contra les dones i ha assenyalat que és de vital importància "complir les normes del dret internacional i respectar els drets humans".

"Hem d'actuar ja. Cada minut que esperem, nens i pares estan en perill. Hem d'aconseguir recursos i finançament de manera urgent per protegir els civils i els treballadors humanitaris. Junts podem evitar més patiment i donar als nens una oportunitat per tenir un futur més brillant i segur", ha manifestat.

Phoebe ha indicat, al seu torn, que encara que la "resiliència de les comunitats és significativa, la necessitat d'assistència és urgent per poder reconstruir les seves vides", per la qual cosa cal "garantir l'accés a l'ajuda humanitària i restaurar els serveis essencials".

SUPERVIVÈNCIA IMMEDIATA

Des de Metges sense Fronteres (MSF) han destacat la "gran solidaritat" de molts dels habitants, però han recordat que existeix una clara "escassetat" d'aigua, tant en "qualitat com en quantitat", la qual cosa està generant "problemes en termes de supervivència immediata", segons ha informat Mikhael de Souza, coordinador de l'organització a Yangon.

"La manca d'aigua està creant un problema en termes de supervivència immediata, però també podria crear un problema en termes d'epidèmies en el futur que definitivament volem evitar", ha declarat De Souza, que ha apuntat que un altre dels problemes més significatius des del terratrèmol és el "tall de les xarxes telefòniques", la qual cosa fa "extremadament difícil contactar amb altres regions del país".

"L'aigua, l'electricitat i les xarxes telefòniques constitueixen carències substancials i són un problema per a la supervivència de la majoria de les persones damnificades pel terratrèmol", ha resolt.

Mentre, la representant adjunta d'Unicef, Julia Rees, ha assegurat que les necessitats dels nens i nenes de Birmània "augmenten cada hora" davant del "terratrèmol més mortífer que ha sacsejat Birmània en moltes dècades". "Comunitats senceres han estat arrasades. (...) La destrucció és immensa", ha exposat.

"La crisi continua. Els tremolors continuen. Les operacions de recerca i rescat continuen. Se segueixen traient cadàvers d'entre els enderrocs i els nens segueixen esperant ansiosos per reunir-se amb els seus pares desapareguts", ha sostingut, al mateix temps que ha confirmat que el "trauma psicològic és immens" per a una infància que "ja vivia sumida en el conflicte i el desplaçament".

Les organitzacions han tornat a posar el focus en el fet que fins i tot abans del sisme, més de 6,5 milions de nens necessitaven ajuda humanitària en un país en què un de cada tres desplaçats és un menor d'edat. El terratrèmol registrat fa una setmana afegeix un altre nivell de complexitat a la crua crisi que venia travessant Birmània, on milers de famílies en situació vulnerable ja estan al límit.