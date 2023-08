El candidat d'esquerra del Movimento Semilla es perfila com a guanyador en les eleccions a Guatemala

MADRID, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

El candidat d'esquerra Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, s'ha perfilat com a guanyador en les eleccions a la Presidència de Guatemala, amb el 59,7 per cent dels vots, segons el 84 per cent dels vots escrutats.

Arévalo ha rebut més de 2 milions de vots, mentre que el seu rival, Sandra Torres, d'Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ha obtingut 1,2 milions de paperetes, la qual cosa correspon al 35,5 per cent de les actes escrutades.

El Tribunal Suprem Electoral (TSE) ha situat en un 44,1 per cent la participació ciutadana, en uns comicis marcats per l'abstencionisme davant la crisi que viu el país des de la primera volta, quan la Fiscalia va tractar de suspendre al Movimiento Semilla, i va registrar les seus tant de la formació política com del TSE.

Aquestes eleccions han adquirit una rellevància molt major després que Arévalo trenqués amb tots els pronòstics --en algunes enquestes el situaven vuitè entre les predileccions de l'electorat-- en aconseguir passar a la segona ronda. El seu missatge contra la corrupció, la reculada democràtica i la classe política que ha utilitzat durant dècades al país va acabar calant en una molt descontenta societat.