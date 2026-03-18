La Guàrdia Revolucionària reivindica atacs a Tel Aviv com a represàlia per la mort d'Alí Lariyani

Europa Press/Contacto/Jamal Awad
MADRID, 18 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha reivindicat aquest dimecres una sèrie d'atacs contra Tel Aviv, on aquesta nit s'han registrat almenys dos morts, com a represàlia per la mort del secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeig emmarcat en l'ofensiva dels Estats Units i Israel a territori iranià.
Aquests atacs sobre Tel Aviv han impactat "contra més d'un centenar d'objectius militars i de seguretat", ha assenyalat la Guàrdia Revolucionària en un comunicat recollit per l'agència semioficial iraniana Tasnim, propera a aquest òrgan militar, que ha assegurat que els bombardejos sobre la ciutat israeliana són una "venjança" per la mort de Lariyani, assessor de seguretat del difunt líder iranià, l'aiatol·là Alí Jamenei, i una de les figures més influents en la cúpula de l'Iran.
Al llarg de la nit, l'Exèrcit israelià ha emès diversos comunicats en els quals ha informat sobre el "llançament de míssils des de l'Iran cap a territori israelià".
Com a conseqüència d'un d'aquests atacs, un home i una dona han mort per ferides greus de metralla a Ramat Gan, als afores de Tel Aviv, segons han confirmat els serveis d'emergències israelianes. Les víctimes eren un matrimoni septuagenari.
La mort del secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional ha estat confirmada aquesta nit pel president iranià, Masud Pekeshkian, que ha definit a Lariyani com una "figura distingida i valuosa, font d'amplis i diversos serveis i assoliments en diversos àmbits durant la República Islàmica".
A més, la Guàrdia Revolucionària ha confirmat també la mort del cap de la força paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, hores després que l'Exèrcit israelià hagi anunciat l'assassinat de tots dos en un bombardeig executat el dilluns contra la capital del país, Teheran.