La Guàrdia Revolucionària de l'Iran reivindica diversos atacs contra vaixells a l'estret d'Ormuz

Europa Press/Contacto/Sepahnews - Arxiu
MADRID 11 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària Islàmica ha reivindicat aquest dimecres l'autoria de diversos atacs contra vaixells a l'estret d'Ormuz i ha recalcat que "els agressors nord-americans i els seus socis no tenen dret a passar" per aquesta via, d'importància estratègica, arran de l'ofensiva conjunta llançada el 28 de febrer per Israel i els Estats Units (EUA) contra el país centreasiàtic.
El comandant de l'Armada de la Guàrdia Revolucionària, Alireza Tangsiri, ha dit per les xarxes socials que "qualsevol nau que intenti passar ha d'obtenir el permís de l'Iran". "S'ha donat permís als vaixells perquè travessin l'estret d'Ormuz?", s'ha preguntat.
"Això s'ha preguntat a la tripulació de l'Express Rome i el Mayuree Naree, que aquest dimecres, confiant en vagues promeses, han ignorat els advertiments i han provat de travessar l'estret".
Així, la Guàrdia Revolucionària ha destacat en un comunicat que "el vaixell Express Rome, de propietat israeliana i amb bandera liberiana, ha estat atacat amb projectils iranians després d'ignorar els advertiments de l'Armada, que l'ha frenat en sec", abans d'afegir que el portacontenidors Mayuree Naree també ha estat atacat per les forces de l'Iran.
L'organització militar ha subratllat que aquesta nau, de bandera tailandesa, també ha estat atacada "després d'ignorar els advertiments i insistir a travessar il·legalment l'estret d'Ormuz". "L'estret està sota una gestió intel·ligent de les valentes forces navals de la Guàrdia Revolucionària", ha resolt, segons ha informat la cadena de televisió pública iraniana IRIB.