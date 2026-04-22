La Guàrdia Revolucionària de l'Iran confisca dos vaixells a l'estret d'Ormuz

MADRID 22 abr. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha anunciat aquest dimecres la confiscació de dos vaixells a l'estret d'Ormuz perquè "posaven en perill la seguretat marítima" i navegaven a la zona "sense els permisos necessaris", enmig de les tensions en aquesta estratègica via arran de l'ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units (EUA) i Israel contra el país asiàtic.
L'Armada de la Guàrdia Revolucionària ha indicat que els vaixells són el MSC-Francesca, que vincula amb Israel, i l'Epaminodes, abans de ressenyar que "han posat en perill la seguretat marítima en navegar sense els permisos necessaris i manipular els sistemes de navegació".
Així, ha recalcat que aquestes embarcacions "intenten sortir de l'estret d'Ormuz de manera secreta i sense autorització", i ha manifestat que aquestes intercepcions "van en la línia dels drets de la noble nació iraniana a l'estret d'Ormuz", segons ha informat la cadena iraniana IRIB.
"Aquests vaixells han estat traslladats a aigües territorials de l'Iran per examinar-ne la càrrega i els documents", ha dit. "L'Armada de la Guàrdia Revolucionària reitera que qualsevol acció que alteri l'aplicació de les normes anunciades per l'Iran per al trànsit a l'estret d'Ormuz, a més de qualsevol activitat contrària al pas segur en aquesta via estratègica, serà supervisada constantment", ha reiterat.
En aquest sentit, ha destacat que els qui cometin "violacions" d'aquestes mesures seran objecte d'accions "legals" i "decisives". "Alterar l'ordre i la seguretat a l'estret d'Ormuz és la nostra línia vermella", ha postil·lat en el comunicat.