La Guàrdia Revolucionària Islàmica diu que l'Iran actuarà a partir de les noves "realitats" a Síria

MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El comandant de la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran, Hossein Salami, ha afirmat aquest dijous que Teheran actuarà a partir de les noves "realitats" de Síria després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad i ha defensat la decisió de no enviar tropes per donar suport a l'exèrcit sirià contra l'ofensiva dels gihadistes i rebels, encapçalada per Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

"Hem de viure amb les realitats de Síria. Les analitzarem i actuarem a partir dels fets", ha manifestat Salami, després que Al-Assad es veiés forçat a fugir del país el 8 de desembre davant l'avanç de les forces liderades per HTS cap a la capital, Damasc.

"Alguns esperaven que anéssim a combatre en lloc de l'exèrcit sirià. És lògic esperar que involucrem la Guàrdia Revolucionària Islàmica i els (paramilitars voluntaris) Basij en una lluita d'un altre país mentre el seu exèrcit fa d'espectador?", s'ha preguntat.

En aquest sentit, ha dit que "les estratègies han de canviar depenent de les circumstàncies" i ha explicat que "els problemes regionals i globals no es poden solucionar amb un estancament de les estratègies", segons ha recollit 'Sepah News'.

Salami ha afirmat a més que Teheran "era conscient" dels preparatius dels gihadistes i rebels a la província d'Idlib (nord-oest) abans de l'inici de l'ofensiva i ha afirmat que ho va traslladar a Damasc perquè es poguessin preparar.

Amb tot, ha rebutjat que la caiguda d'Al-Assad i el cop a Hezbollah i Hamas impliqui que "l'Iran ha perdut". "Estem adoptant decisions i actuant en línia amb les nostres capacitats a l'hora de lluitar contra els infidels", ha afirmat.

Salami ha defensat el paper del règim d'Al-Assad en "la lluita contra el sionisme", ha afegit que el país "sempre ha estat un refugi per a moviments islàmics i de resistència", i ha vinculat "Occident i els seus aliats" amb els "extremistes" que han deposat el president.

Finalment, el cap de la Guàrdia Revolucionària Islàmica ha enaltit el paper de l'Iran en la lluita contra Estat Islàmic i ha afirmat que, "després de la destrucció" del grup gihadista a Síria, Teheran "es va veure forçat a retirar totes les forces no essencials" de territori sirià.