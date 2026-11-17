Ssgt Christian Morton/U.S. Army / Zuma Press / Eur
MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran ha anunciat aquest dimarts la captura d'un dron MQM-170 de l'Exèrcit dels Estats Units quan volava per l'espai aeri situat al sud de la illa de Qeshm, a l'estret d'Ormuz, en el que Teheran ha destacat com la seva novena captura d'aquest tipus.
"En el marc de les reeixides operacions de la Guàrdia Revolucionària Islàmica contra l'equipament de l'Exèrcit invasor nord-americà, un altre dron MQM-170 d'aquest país ha estat neutralitzat i pres sota control en els cels al sud de Qeshm", ha anunciat en un comunicat el propi òrgan militar, que ha assegurat que "l'aparell va aterrar de forma totalment segura gràcies a una precisa i reeixida operació de guerra electrònica duta a terme per especialistes aeroespacials" de les seves files.
Al fil, la Guàrdia Revolucionària ha assegurat que els seus "joves oficials d'elit" han demostrat amb aquesta acció "que la suposada superioritat tecnològica dels Estats Units no garanteix la invulnerabilitat del seu equipament militar".