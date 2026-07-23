La Guàrdia Revolucionària iraniana anuncia atacs contra EUA en dues bases militars de Kuwait

Tasnim News Agancy/ZUMA Press Wi / DPA - Arxiu
MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran ha reivindicat aquest dijous un atac contra defenses, aeronaus i equipament militar dels Estats Units a les bases militars d'Ali al Salem i A l'Adiri, a Kuwait, en el marc de les hostilitats que es venen encadenant entre Washington i Teheran per dotze jornades consecutives.
"La Guàrdia Revolucionària Islàmica, en represàlia per l'Exèrcit nord-americà assassí de nens i la seva ingerència a l'estret d'Ormuz, han atacat i destruït un gran magatzem d'equip militar, un sistema de defensa antimíssils Patriot i un hangar de drons nord-americans MQ-9 a la base aèria Ali al Salem", ha assenyalat el braç militar iranià en un comunicat recollit per l'agència de notícies Tasnim, vinculada a la pròpia Guàrdia.
Així mateix, també ha assegurat haver atacat la base d'Al Adiri, prenent com a objectius concrets "les instal·lacions d'allotjament de les forces nord-americanes (i) dos hangars d'helicòpters". "A més d'abatre i ferir a diversos agressors, (les forces de la Guàrdia Revolucionària) han infligit greus danys a diversos helicòpters i drons", resa el text.