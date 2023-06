La Guàrdia Costera nord-americana localitza restes a l'àrea de cerca del submergible desaparegut

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Costera dels EUA ha informat aquest dijous que un vehicle operat per control remot (ROV, per les seves sigles en anglès) ha localitzat unes restes prop de l'àrea on es busca el submergible desaparegut durant una excursió al Titanic.

"Un ROV ha descobert un camp amb restes dins l'àrea de recerca prop del Titanic. Els experts del comandament unificat està avaluant la informació", ha informat la Guàrdia Costera nord-americana en una publicació a Twitter.

Dos vaixells del Canadà i França han arribat aquesta dijous a la zona de l'Atlàntic on es busca al submergible Titan i la Guàrdia Costera nord-americana no llança la tovallola malgrat que ja s'ha complert el termini que la mateixa agència va donar per al final de l'oxigen a bord.

Els experts havien establert les 7.08 hora local (13.08 hora peninsular a Espanya) d'aquest dijous com el llindar aproximat en el qual les cinc persones que viatgen a bord del Titan es quedarien sense oxigen. El submarí va desaparèixer diumenge i, sense cap obertura, el marge de supervivència a bord s'estima en 96 hores.