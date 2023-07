La Guàrdia Costera de Grècia rescata prop de cent migrants al cap de Màlea

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Grècia han anunciat aquest dilluns el rescat de prop de cent migrants en una zona rocosa del cap de Màlea, situat a la península del Peloponès (sud), sense que a hores d'ara hi hagi informacions sobre víctimes.

Segons les informacions recollides pel diari grec 'Protothema', l'operació de rescat va arrencar diumenge a última hora després que una embarcació, on viatgen diversos nens, va ser arrossegada cap a la costa.

Així, membres de la Guàrdia Costera i els bombers han participat en les tasques per evacuar els tripulants de l'embarcació i traslladar-los a terra, des d'on està previst que vagin al port de Neàpolis.

Fonts de la Guàrdia Costera citades per l'emissora pública grega, EPT, han indicat que tots els rescatats han estat allotjats temporalment en una escola de la ciutat. L'embarcació hauria salpat des de Turquia, sense que ara com ara hi hagi detalls sobre la seva nacionalitat.

El rescat té lloc menys d'un mes després de la mort de prop de 600 persones en l'enfonsament d'un pesquer davant les costes de Pilos (sud), tragèdia que va desencadenar una allau de crítiques a les autoritats gregues i a les polítiques migratòries de la Unió Europea (UE).