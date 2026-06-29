La Guaira recupera les xarxes d'electricitat (75%), aigua (68%) i carreteres (90%), segons Delcy Rodríguez

MADRID 29 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha informat aquest diumenge dels avenços en la recuperació de les xarxes de subministrament d'electricitat i aigua, a més de la vial, a l'estat de La Guaira, el més afectat pel doble terratrèmol que va sacsejar el país dimecres passat i que ha deixat pel cap baix 1.450 morts i 3.150 ferits.
"Ja hem recuperat el servei d'electricitat en un 75%. Els equips continuen treballant per aconseguir la recuperació completa del servei elèctric a l'estat, l'aigua també té una recuperació del 68% i les carreteres ja estan recuperades en un 90%", ha indicat en un discurs gravat.
Així mateix, Rodríguez ha assenyalat que, al llarg d'aquest diumenge, els equips de rescat han "recuperat persones amb vida i, per tant, les tasques (de recerca i rescat) no se suspenen".
Quant als professionals d'aquestes unitats, la dirigent ha promès que no es cansarà de "donar-los les gràcies", i ha agraït la feina als rescatistes arribats "de tot el país", als bombers, al personal de protecció civil, al de seguretat ciutadana i a la força Armada Nacional Bolivariana, que "han treballat incansablement", a més de les brigades internacionals que s'han adherit a aquesta tasca de salvament i rescat.
"Nosaltres continurem treballant desplegats pels territoris afectats i específicament concentrant els esforços del govern nacional a l'estat de La Guaira", ha destacat Delcy Rodríguez.