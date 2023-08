Grups de voluntaris vigilen els carrers de Niamey davant possibles represàlies contra la junta militar del Níger

NIAMEY, 6 ago. (DPA/EP) -

Grups de joves a Niamey, la capital del Níger, han format grups de vigilància per alertar sobre possibles "actes sospitosos" davant la possibilitat que es produeixi una intervenció militar després que s'ha complert tècnicament el termini que la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO) va donar a la junta militar per restituir el president deposat, Mohamed Bazoum.

Desenes de persones s'han congregat des que va començar el cap de setmana a les principals places de la capital, després que la junta militar va demanar als ciutadans que es mantinguessin "alerta" davant la possibilitat de presència d'"espies i forces estrangeres".

Aquest grup de voluntaris, que pertanyen als comitès de suport a la junta militar i que van convocar manifestacions a favor seu, han establert controls de trànsit a diverses rotondes i accessos de la ciutat, i també escorcollen els vehicles, segons han apuntat diverses fonts.

La setmana passada, després de l'aldarull del 26 de juliol, la CEDEAO va advertir la junta militar que disposava de set dies per restablir l'ordre democràtic i no va descartar fins i tot l'ús de la força si no atenien aquestes reclamacions. El comunicat d'avís va ser publicat al voltant de les 15.30 si bé no van donar un termini exacte per a la culminació de l'ultimatum.

Ràpidament, alguns dels veïns del Níger, com Mali o Burkina Faso, on també governen juntes militars, van respondre advertint que qualsevol ingerència militar es consideraria una declaració de guerra per a ells mateixos.

Líders militars dels països membre han traçat aquesta setmana les línies mestres d'una possible intervenció, que han presentat aquest dissabte als seus respectius caps d'Estat i de Govern amb vista a una decisió final.