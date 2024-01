Un grup de "persones no autoritzades" aborda un vaixell al golf d'Oman

MADRID, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

Un buc que navegava davant les costes d'Oman ha estat abordat aquest dijous per "persones no autoritzades" i s'hi ha perdut el contacte, segons ha alertat Operacions de Comerç Marítim del Regne Unit (UKMTO), sense que ara per ara hi hagi detalls sobre qui hi ha darrere l'incident.

L'organisme ha indicat en un comunicat publicat en el seu compte d'X que l'incident ha tingut lloc a unes 50 milles nàutiques (al voltant de 92,5 quilòmetres) de la ciutat portuària omanita de Suhar, en aigües del golf d'Oman, localitzat entre els Emirats Àrabs Units (EAU), l'Iran, Oman i el Pakistan.

Així, ha explicat que l'oficial de seguretat de la companyia "informa haver sentit veus per telèfon juntament amb la veu del capità", abans d'afegir que UKMTO "és incapaç d'aconseguir contactar amb el buc".

UKMTO, dependent de la Marina Reial britànica --i destinat oficialment a funcionar com un canal d'informació entre les forces armades i "el comerç marítim internacional", segons el seu web-- ha especificat posteriorment que "les persones que han protagonitzat l'abordatge no autoritzat portarien uniformes negres de tipus militar i màscares negres". "Les autoritats ho estan investigant", ha resolt.

El golf d'Oman és transitat per vaixells que travessen l'estret d'Ormuz, que connecta el golf d'Oman amb el golf Pèrsic i pel qual passa prop d'una cinquena part de tot el comerç de petroli del món.