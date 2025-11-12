Un grup de manifestants irromp a la COP30 al Brasil demanant impostos als milmillonaris

MADRID, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Un grup d'activistes ha tractat d'irrompre aquest dimarts a la zona blava administrada per l'ONU a la cimera del Clima (COP30) de Belém, al Brasil, reclamant "gravar als milmillonaris" i protestant també contra l'explotació petrolífera de l'Amazònia, abans de ser expulsats pel personal de seguretat després d'un enfrontament.
Els manifestants han aconseguit entrar al Parque da Cidade, tancat aquestes setmanes per al seu ús com a seu de la cimera, esquivant en un primer moment a efectius de la Policia.
En el seu recorregut han tingut també paraules per al president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, de qui han afirmat que duu a terme un "paperot" i que "destrueix el clima" amb les perforacions petrolíferes autoritzades en la conca de l'Amazones.