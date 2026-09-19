Trump anuncia un "acord" amb Dinamarca i Groenlàndia per al "control" de la seguretat de la illa

Assegura que es tracta d'un acord de "vigència indefinida" i que no tindrà cost per a EUA
Rubio parla de "victòria" i diu eliminar les "preocupacions de seguretat nacional" sobre el territori
MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres que ha arribat a un "acord" amb Dinamarca i Groenlàndia que atorga al país nordamericà "el control permanent" de la seguretat de la illa.
"Em complau anunciar que Estats Units ha signat un acord amb el Regne de Dinamarca i Groenlàndia que atorga a Estats Units el control permanent sobre la seguretat i totes les altres necessitats a Groenlàndia", ha assenyalat a les seves xarxes socials, sense donar més precisió sobre aquestes necessitats d'aquest territori autònom danès.
L'inquilí de la Casa Blanca ha assegurat que aquest acord no comportarà "cap cost" per a la seva administració i que "resol per complet totes nostres nombroses preocupacions", després de mesos justificant les seves pretensions sobre Groenlàndia adduint una suposada presència militar russa i xinesa a la illa i la regió de l'Àrtic.
"Sota la meva direcció, hem col·laborat amb representants de Dinamarca i Groenlàndia per garantir que Estats Units tingui per sempre plena capacitat per fer el que sigui necessari a Groenlàndia amb la finalitat de garantir i defensar la seguretat tant de Groenlàndia com d'Estats Units", ha assegurat en una extensa publicació en la qual ha celebrat que l'acord té una "vigència indefinida". "No té fi!", ha reiterat.
En aquesta línia, Trump ha assenyalat que "a partir d'ara, cap adversari d'Estats Units podrà mai tenir una base a Groenlàndia, mantenir una presència militar a Groenlàndia ni realitzar inversions sensibles a Groenlàndia sense la nostra aprovació expressa per escrit".
El president nordamericà ha avançat que el seu Executiu iniciarà "immediatament" el treball per establir una "àmplia" presència militar a la illa, en concret a "la zona adequada", sense donar major precisió, i ha assegurat que per a això col·laboraran amb els ciutadans groenlandesos.
"Ens sentim molt honrats i orgullosos del que acaba de succeir, i tot l'acordat avui serà molt benvolgut pel poble nordamericà (...) Es tracta d'un somni fet realitat per a Estats Units, un somni molt important, històric i especial", ha assegurat Trump, abans de treure pit que "cap" dels seus predecessors ha estat capaç de dur a terme el que ha ratllat de "solució magnífica" per als tres territoris i els seus aliats.
Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha titllat de "gran victòria" per a Estats Units i el seu poble la signatura del "històric" acord. D'aquesta manera, el representant ha remarcat que l'aconseguit amb Dinamarca fa desaparèixer les "preocupacions de seguretat nacional" de Washington al territori insular.
"Groenlàndia serà per sempre part de l'àrea de defensa estratègica d'Amèrica del Nord i exclourà a qualsevol adversari d'ella i de la zona circumdant. Aquest acord aborda de manera permanent i completa les nostres preocupacions de seguretat nacional a Groenlàndia", ha matisat.