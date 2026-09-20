La primera ministra danesa espera reunir-se amb Trump a Nova York

Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press
MADRID 20 set. (EUROPA PRESS) -
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha manifestat aquest diumenge la seva intenció de reunir-se amb el president estatunidenc, Donald Trump, durant el seu viatge a Nova York, una visita en la qual s'espera que es firmi l'acord sobre seguretat de Groenlàndia assolit entre les parts i del qual de moment amb prou feines se'n coneixen detalls.
"Em reuniré amb Trump", ha afirmat en declaracions a les televisions DR News i TV2 abans d'enlairar-se des de l'Aeroport de Copenhaguen-Kastrup cap als Estats Units.
"Tinc una relació excel·lent amb el president estatunidenc. En un món complicat crec que aquest acord és bo per a la nostra seguretat", ha plantejat. Així mateix considera que és "bo" per als Estats Units, per Groenlàndia, per Dinamarca, per Europa i per l'OTAN.
Frederiksen ha assegurat que "comprèn" les preguntes sobre el contingut de l'acord, però ha preferit no concretar res del seu contingut. "Tot ha d'estar a l'acord", ha dit.
"És quelcom que ens afecta a tots i també és quelcom que ens preocupa a tots, sobretot a la població groenlandesa, però per respecte pels últims dies i perquè tot ha d'estar a l'acord, no puc entrar en els detalls", ha explicat.
A l'entrevista han preguntat a la dirigent danesa si Trump exagera sobre el contingut en dir que els Estats Units tindran control indefinit de la seguretat de Groenlàndia.
"Diria, en termes generals, que no signaria un acord que no fos bo per Groenlàndia i pel Regne i sé que (el primer ministre groenlandès) Jens-Frederik Nielsen tampoc ho faria", ha respost.
"El Regne de Dinamarca és un Estat sobirà i els groenlandesos tenen dret a l'autodeterminació. El que anomenem integritat territorial està inclòs en això", ha argumentat.
Frederiksen ha explicat en una publicació posterior a les xarxes socials que manté contactes estrets amb dirigents "d'Alemanya, França i el Regne Unit, amb els nostres amics nòrdics i amb valuosos socis de la UE i l'OTAN".
Mentrestant, el ministre d'Afers exteriors danès, Lars Lokke Rasmussen, ha destacat que amb la signatura de l'acord "deixem la desconfiança". "Ho fem d'una forma que, esperem, ressalta que la qüestió de la seguretat també depèn de l'OTAN i que respecta la nostra sobirania", ha apuntat a TV2.
Trump ha anunciat un acord pel qual el seu país obtindrà "el control permanent" de la seguretat de l'illa i podrà desplegar tropes a la regió.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmat l'acord aconseguit amb els Estats Units per garantir la "seguretat compartida" sobre Groenlàndia.
Frederiksen destaca que el text "reconeix la sobirania i la integritat territorial" del seu país, a més del "dret del poble groenlandès a l'autodeterminació".