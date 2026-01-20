Groenlàndia no espera una intervenció militar dels EUA però es prepara "per al pitjor"

Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber
MADRID 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de Groenlàndia, Jens-Frederik Nielsen, ha assenyalat aquest dimarts que si bé no esperen patir un atac militar dels Estats Units, ha demanat als habitants de l'illa que es preparin "per al pitjor".
"Cal estar preparats per al pitjor, tot i que sigui poc probable", ha advertit Nielsen en una conferència de premsa amb el ministre d'Economia, Múte Egede, per informar de les últimes novetats d'aquesta crisi, el mateix dia que ha arribat un contingent militar danès.
Per la seva banda, Egede ha posat en relleu que "tota la societat es veu afectada emocionalment i mentalment" pel que està passant. "Tots ho sentim", ha dit el ministre d'Economia, qui ha demanat estar preparats per tenir "encara més pressió", segons recull 'Sermitsiaq'.
"Tot i que no sembla que s'utilitzarà la força militar, ens hem de preparar per a tot, perquè la nació que ens pressiona no ha canviat d'opinió", ha apuntat en al·lusió al president nord-americà, Donald Trump, que aquest dimecres té previst abordar la qüestió amb "les diferents parts" a Davos, durant el Fòrum Econòmic Mundial.
"Hem d'estar preparats i generar seguretat en la societat. Malgrat que sembli improbable, estarem preparats per a qualsevol escenari", ha transmès Egede, que ha recordat que Washington no ha descartat la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa.