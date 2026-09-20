Macron destaca que l'acord amb EUA sobre Groenlàndia "reafirma la sobirania danesa"

PRESIDENCIA DE FRANCIA - Arxiu
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El president francès, Emmanuel Macron, ha posat aquest diumenge en valor que l'acord recentment anunciat entre Estats Units i Dinamarca sobre la seguretat de Groenlàndia "reafirma la sobirania danesa".
El pacte pel qual, segons el president nord-americà Donald Trump, Estats Units podrà mantenir "indefinidament" una presència militar a la illa autònoma danesa, "contribueix a calmar els ànims", segons Macron, citat per la premsa francesa.
"Simplement constato que es respecta la sobirania danesa, que es respecta el dret internacional i que això és el que demanàvem", ha declarat Macron a Sant Pierre et Miquelon, un arxipèlag francès enfront de les costes de Terranova, a Amèrica del Nord.
El mandatari francès ha explicat que el Govern danès li havia informat de la conclusió d'aquestes converses "fa unes setmanes". "Avança cap a la conciliació (...). Realitzem exercicis conjunts amb Dinamarca, Canadà i Estats Units durant operacions de defensa estratègiques. I aquí radica la importància de Sant Pierre et Miquelon", ha afegit.
Macron ha ressaltat que Sant Pierre et Miquelon és "francès" i que "pertany a França", en resposta a un mapa publicat per Donald Trump que abasta tota la regió sota la bandera d'Estats Units.
Trump ha anunciat un acord pel qual el seu país obtindrà "el control permanent" de la seguretat de l'illa i podrà desplegar tropes a la regió.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmat l'acord aconseguit amb Estats Units per garantir la "seguretat compartida" sobre Groenlàndia. Frederiksen destaca que el text "reconeix la sobirania i la integritat territorial" del seu país, a més del "dret del poble groenlandès a l'autodeterminació".