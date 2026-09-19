Dinamarca defensa l'acord amb EUA sobre Groenlàndia perquè "la situació a l'Àrtic ha canviat"

MADRID 19 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors danès, Lars Lokke Rasmussen, ha defensat aquest dissabte l'acord de seguretat amb Estats Units sobre l'illa autònoma de Groenlàndia amb l'argument que "la situació a l'Àrtic ha canviat".
"És important en un moment en què la situació de la política de seguretat a l'Àrtic també ha canviat", ha argumentat Rasmussen en un missatge publicat en xarxes socials.
El ministre danès ha indicat que "la setmana vinent podria ser una bona setmana per a Groenlàndia, Dinamarca i Estats Units", en referència a la possible signatura de l'acord aprofitant la sessió anual de l'Assemblea General de l'ONU que se celebra a Nova York.
Espera així superar aquesta "etapa d'incertesa" i aconseguir "un acord vinculant que reforci la seguretat en l'Àrtic i l'Atlántico Nord i amb això nostra seguretat compartida en el marc de l'OTAN i Europa, respectant al mateix temps les línies vermelles del Regne".
El missatge està acompanyat d'una fotografia d'una reunió celebrada al gener a Washington amb la presència de Rasmussen; la llavors ministra d'Afers exteriors de Groenlàndia, Vivian Motzfeldt; el vicepresident d'Estats Units, J.D. Vance, i el secretari d'Estat nordamericà, Marco Rubio.
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord pel qual el seu país obtindrà "el control permanent" de la seguretat de la illa i podrà desplegar tropes a la regió.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmat l'acord aconseguit amb Estats Units per garantir la "seguretat compartida" sobre Groenlàndia. Frederiksen destaca que el text "reconeix la sobirania i la integritat territorial" del seu país, a més del "dret del poble groenlandès a l'autodeterminació".