Groenlàndia s'obre al diàleg amb Trump però rebutja qualsevol annexió

MADRID 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de Groenlàndia, Jens-Frederik Nielsen, ha reclamat aquest dilluns respecte al president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha retret la seva retòrica intervencionista i, si bé ha deixat la porta oberta a una negociació, ha descartat la "fantasia" d'una annexió.
"Estem oberts al diàleg. Estem oberts a les converses. Però ha de ser a través dels canals adequats i respectant el dret internacional. I els canals adequats no són publicacions aleatòries i irrespectuoses per les xarxes socials", ha assenyalat Nielsen a Facebook.
Nielsen ha reaccionat en aquests termes a les darreres afirmacions de Trump en les quals reclamava el control de Groenlàndia "per motius de seguretat" i criticava la gestió de l'illa que duu a terme Dinamarca.
"Les amenaces, les pressions i les converses sobre l'annexió no tenen cabuda entre amics. Així no es parla amb un poble que ha demostrat repetidament responsabilitat, estabilitat i lleialtat. Prou pressions. Prou insinuacions. Prou fantasies sobre l'annexió", ha reclamat.
El primer ministre de Groenlàndia ha valorat com "una falta de respecte" aquestes afirmacions de Trump relacionades amb la intervenció militar nord-americana a Veneçuela. "El nostre país no és un objecte de la retòrica d'una superpotència. Som un poble. Una terra. I una democràcia. Això s'ha de respectar", ha dit.
Així mateix, Nielsen ha assenyalat que a l'illa són conscients de la seva situació estratègica i que la seva seguretat depèn "de bons amics i aliances fortes", les quals "es construeixen amb confiança".
Les aspiracions expansionistes de Trump sobre Groenlàndia han estat una constant des que va tornar a la Casa Blanca. Amb la justificació de la seguretat nacional, apel·lant a la presència de vaixells xinesos i russos a la regió, el president ha reclamat el control de l'illa.