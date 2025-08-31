Greta Thunberg: "Més i més gent obre els ulls sobre les atrocitats d'Israel"

Recolza la Global Sumud Flotilla amb Colau, Liam Cunningham, Eduard Fernández i Tadhg Hickey
BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
L'activista sueca Greta Thunberg ha afirmat aquest diumenge a Barcelona, poc abans de sortir cap a Gaza la Global Sumud Flotilla, que cada dia "més i més gent obre els ulls sobre les atrocitats d'Israel".
En roda de premsa amb altres activistes i famosos que recolzen la iniciativa, ha afegit textualment que el més important no és la missió de la flotilla, sinó com el món pot restar en silenci i no respondre davant de l'opressió als palestins, ha dit.
Considera que "Israel és molt clara sobre el seu intent genocida" i s'ha mostrat espantada en veure com la gent pot seguir la seva vida com si res davant d'un genocidi retransmès en directe, segons ella.
Per a Thunberg, "no hi ha alternativa" davant d'això, i ha destacat que torna a participar en una missió després d'haver estat detinguda per Israel fa uns mesos.
LIAM CUNNINGHAM I TADHG HICKEY
L'actor irlandès Liam Cunningham també ha dit que el més important és la gent de Gaza i ha volgut recordar amb un vídeo una nena palestina "assassinada per Israel" fa uns dies.
També ha parlat el còmic i escriptor irlandès Tadhg Hickey, per dir que els civils no haurien de planejar aquest tipus de missions "si el Govern irlandès actués", juntament amb la resta de governs.
EDUARD FERNÁNDEZ
L'actor català Eduard Fernández ha assegurat que no té "paraules per parlar de Gaza", que ha definit com un mirall que reflecteix tothom, vulgui o no.
"Cada vaixell que surt cap a Gaza és un crit de dignitat i un recordatori de que el mar no hauria de ser presó", ha afegit.
COORDINADORS DE LA FLOTILLA
Un dels organitzadors de la Global Sumud Flotilla, Thiago Àvila, ha dit que aquesta missió cap a Gaza "és el món sencer contra el genocidi".
També ha assegurat que qualsevol atac contra la comitiva serà "un crim de guerra" i que confien a trencar el bloqueig, en declaracions als mitjans juntament amb Saif Abukeshek i Mohamed Nadir Al-Nuri, també organitzadors de la flotilla.
"De debò creiem que trencarem el bloqueig. Portem més vaixells que en totes les missions anteriors juntes", ha puntualitzat Àvila.
"No és només una missió amb vaixell; estem articulant un moviment global de masses", ha dit, i ha volgut recordar que ja hi ha hagut missions "que han trencat el bloqueig".
També ha afegit que "els règims opressors es creuen invencibles fins que són derrotats".
Sif Abukeshek, també coordinador de la flotilla, ha recordat que el focus no està en ells: "No som els herois", i ha acusat l'estat d'Israel de generar fam a Gaza, segons ell, intencionadament.
"No som aquí per salvar els palestins", ha dit Abukeshek, que ha assegurat que totes les persones que viuen sota ocupació tenen dret a decidir com respondre.
I ha aprofitat per agrair a Barcelona la seva cooperació, una ciutat "referència" en aquesta lluita.
El tercer dels organizadors, Mohamed Nadir Al-Nuri, ha assegurat que aquest dia "marca l'inici d'una Palestina independent", a més de demanar a tothom que contribueixi en la seva part a aquesta missió.