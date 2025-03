Greenpeace haurà de pagar més de 605 milions d'euros a una petroliera per les protestes contra un oleoducte

MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -

L'ONG ambientalista Greenpeace ha estat condemnada aquest dimecres a la nit als Estats Units a pagar 660 milions de dòlars (uns 605 milions d'euros) en danys i perjudicis a la petroliera Energy Transfer després que un jurat de Dakota del Nord la declarés responsable de difamació per les protestes contra l'oleoducte Dakota Access.

Un jurat de nou persones ha emès el veredicte després d'un judici que ha durat tres setmanes. Greenpeace, d'origen canadenc però amb seu en els Països Baixos, ha anunciat que apel·larà la sentència davant del Tribunal Suprem de Dakota del Nord, mentre que ha explicat que la indemnització es repartirà entre les filials nord-americanes (Greenpeace USA i Greenpeace Fund Inc) i Greenpeace International.

La directora executiva interina de les filials nord-americanes, Sushsma Raman, ha expressat que "aquest cas hauria d'alarmar a tots, sense importar les seves inclinacions polítiques". "Forma part d'un renovat esforç per part de les corporacions per utilitzar els nostres tribunals com a arma i silenciar la dissidència", ha declarat.