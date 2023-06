Grècia va a les urnes per segona vegada des de maig, amb Nova Democràcia com a clar favorit

L'actual partit de Govern aspira a la majoria absoluta gràcies a una prima d'escons per a la llista més votada



MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La ciutadania de Grècia torna a estar cridada a les urnes aquest diumenge, en una reedició dels fallits comicis de maig en els quals es recuperarà el sistema de primes per a la llista més votada, una eina amb la qual Nova Democràcia aspira a superar el llindar de la majoria absoluta i revalidar així l'actual Govern.

El 21 de maig, Nova Democràcia ja va obtenir una sòlida victòria, amb més del 40 per cent dels sufragis. No obstant això, en la cita electoral d'aleshores es va aplicar el sistema electoral aprovat durant l'Executiu de SYRIZA i que establia un sistema de repartiment proporcional pur, la qual cosa ja anticipava una repetició electoral si, com finalment va passar, les diferents formacions no pactaven una coalició.

En aquesta segona cita, s'aplica un nou sistema, ja impulsat per l'actual Govern, de Nova Democràcia. Segons aquesta nova normativa, el partit més votat obtindrà una prima que oscil·larà entre 20 i 50 escons --en funció del percentatge de vots obtingut--, de tal manera que només es reparteixin de manera proporcional els seients restants fins a completar els 300 que conformen el Consell dels Hel·lens.

El primer ministre, Kyriakos Mitsotakis, aspira a consolidar una "majoria segura", que se situaria diversos diputats per sobre del llindar dels 150, tot i que per a això seran claus no només els vots que acumuli Nova Democràcia --els sondejos anticipen un resultat similar al registrat al maig--, sinó també quants partits aconsegueixin representació parlamentària aquest diumenge.

Per a aquesta segona cita, les mirades tornen a estar posades en els indecisos, que ronden el 8 per cent, i en el nivell de participació, després que al maig se situés a prop del 61 per cent, si bé el principal factor de desequilibri pot estar en la quantitat de partits que aconsegueixin entrar al Parlament.

Al maig, cinc formacions van superar el llindar del 3 per cent, però les enquestes preveuen ara que la xifra pot augmentar fins i tot a vuit, la qual cosa no només fragmentarà la composició del Parlament, sinó que obligarà a repartir entre més partits el mateix pastís. El principal líder de l'oposició, Alexis Tsipras, també ha advertit dels riscos que suposaria aquest possible escenari, amb l'objectiu d'intentar concentrar el vot.

El líder de SYRIZA ha insistit en aquests últims mesos a treballar perquè Grècia no tingui els comandaments un gabinet "totpoderós" de Nova Democràcia, un "règim que no rendeixi comptes", com va arribar a dir diumenge en una entrevista televisada. Oficialment, Tsipras s'ha esforçat per insistir que no tira la tovallola, si bé en les eleccions de maig el seu percentatge de vot va caure més de deu punts respecte de les eleccions del 2019.

"No hi ha res definitiu fins que la ciutadania ho hagi decidit amb els seus vots", ha assenyalat, apostant per una sorpresa que, en el millor dels casos, implicaria per a SYRIZA encapçalar una coalició progressista al costat del Moviment Socialista Panhel·lènic (PASOK), tercer en els últims comicis i partit que havia estat de referència en l'esfera de l'esquerra política a Grècia.

El líder del PASOK, Nikos Androulakis, a qui Mitsotakis ha arribat a descriure com "un Tsipras amb corbata", ha descartat qualsevol possible coalició amb Nova Democràcia i tem igualment un Executiu "omnipotent", ja que anticipa que significaria "abús de poder" en la pròxima legislatura. Ja en l'anterior una de les principals polèmiques en les quals es va veure embolicat el Govern va ser un escàndol d'espionatge a líders polítics i periodistes, entre els quals Androulakis.

FASE D'INTERINITAT

La repetició electoral manté Grècia amb un Govern interí des de maig, dirigit per l'expresident del Tribunal de Comptes, Ioannis Sharma, i de marcat caràcter tecnòcrata. Així ho estipula la Constitució, en virtut de la qual correspon a la presidenta, Katerina Sakellaropoulou, encapçalar la ronda de consultes una vegada es proclamin els resultats de les eleccions de diumenge.

Així, Sakellaropoulou té tres intents per encarregar la formació de Govern, començant pel líder del partit més votat. Al maig, aquest procés es va solucionar de manera ràpida, ja que tant Mitsotakis com els seus dos principals rivals van assumir en temps rècord la incapacitat per conformar una coalició i van apostar per tornar a acudir al més aviat possible a les urnes.

Les qüestions d'interès amb prou feines han canviat en aquests dos mesos, en un país que durant anys ha viscut pres d'un rescat financer del qual no va acabar de passar pàgina del tot fins l'any passat. L'economia i l'atur, que ronda el 12 per cent, continuen sent una qüestió de primer ordre entre les preocupacions del grec del carrer.

Més llunyans semblen ara els ressons polítics de l'accident ferroviari del febrer, que va provocar més de mig centenar de vides al nord del país, mentre que, en canvi, ha tornat al primer plànol el debat sobre afers migratoris, després que centenars de persones van perdre la vida pel naufragi d'un pesquer la setmana passada.

En el terreny internacional, els focus segueixen Ucraïna, per les conseqüències derivades del conflicte, però també Turquia, amb qui existeixen polsos i retrets recurrents a compte principalment de qüestions de sobirania. Turquia precisament acaba de revalidar Recep Tayyip Erdogan com a president, per a un nou mandat de cinc anys.