Grècia rescata prop de 150 migrants en una illa al riu Evros, a la frontera amb Turquia

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Grècia han anunciat el rescat de prop de 150 migrants, entre els quals 30 nens, que havien quedat atrapats en una illa al riu Evros, situat a la frontera amb Turquia, un dels principals punts de pas en aquesta ruta migratòria.

La policia grega ha xifrat en 145 el nombre de rescatats a través d'un comunicat en el seu lloc web, en el qual ha assenyalat que aquestes persones van ser detectades dijous per agents del Departament de la Guàrdia Fronterera de Kyprinos, a Orestiada.

Així, ha apuntat que entre els rescatats hi ha 70 homes, 45 dones i 30 nens, abans de subratllar que durant les operacions hi ha estat present un equip de la Creu Roja grega "per ajudar en cas de necessitat".

"Els migrants van ser traslladats amb vaixells cap a territori grec pels traficants des de l'altra riba i els van abandonar a l'illa", ha detallat, alhora que ha destacat que tots ells "es troben en bon estat de salut".

Les autoritats gregues van confirmar a principis de juny el rescat de més de 90 migrants en aquesta mateixa zona. La majoria de la frontera terrestre entre Grècia i Turquia està delimitada pel riu Evros --conegut com Meriç a Turquia--, que ha esdevingut un punt de pas per als migrants que proven d'accedir a la Unió Europea.