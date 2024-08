Mitsotakis expressa satisfacció pel treball de Protecció Civil contra els incendis a Grècia

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre de Grècia, Kyriakos Mitsotakis, ha expressat satisfacció pel treball de les forces de Protecció Civil que lluiten per extingir els incendis que copegen la regió d'Àtica, que s'han cobrat aquest dimarts la seva primera víctima mortal.

"Cada any tractem de millorar, però lamentablement les condicions són cada vegada més difícils", ha assenyalat Mitsotakis després d'una reunió interministerial celebrada en el Ministeri de Protecció Civil, segons ha recollit el diari 'Kathimerini'.

El primer ministre ha assegurat que no permetran que es desbarati l'"important esforç realitzat aquest any per Protecció Civil", mentre que també ha assegurat que té "plena confiança en els qui gestionen l'activitat dels mitjans aeris".

L'incendi que copeja a la regió d'Àtica es va deslligar el diumenge en els voltants del llac Marató, i s'ha estès arrasant al seu pas també amb diversos habitatges. El servei de vigilància de la Unió Europea ha elevat a més de 10.000 les hectàrees calcinades.

La UE va anunciar en la vespra el desplegament de dos avions amfibi i un helicòpter, a més d'equips terrestres per contribuir a les tasques d'extinció després que les autoritats gregues activessin el Mecanisme de Protecció Civil del bloc europeu.