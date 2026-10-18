Dos morts en estavellar-se una avioneta a Grècia

Marios Lolos / Xinhua News / Europa Press
MADRID 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Dues persones han mort aquest diumenge en estavellar-se una avioneta monomotor a Kontariotissa, a la regió grega de Pieria, segons han informat les autoritats.
Els dos pilots, de 41 i 59 anys d'edat, van ser trobats inconscients i poc després es va certificar la seva mort. Tots dos tenien una àmplia experiència com a pilots.
Els Bombers han indicat que l'aparell va acabar en un riu sec prop de la pista d'aterratge de l'Aeroclub de Pieria. El primer avís de l'accident va ser rebut a les 13.50 hores.
Els dos cossos van ser evacuats i traslladats en ambulància a l'Hospital Katerini. La Policia ha obert una investigació per examinar les causes del sinistre.