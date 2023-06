Grècia declara tres dies de dol per la mort de prop de 80 migrants en un naufragi

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern de Grècia ha declarat tres dies de dol nacional a causa de la mort de prop de 80 migrants en un enfonsament dimecres davant les costes gregues d'una embarcació que traslladava prop de 500 persones.

L'oficina del primer ministre grec, Ioannis Sarmas, ha indicat que el dol serà vigent fins divendres a mitjanit per "les víctimes del tràgic enfonsament en aigües internacionals a l'oest de Grècia".

Així mateix, ha recalcat que "els seus pensaments estan amb totes les víctimes dels implacables traficants, que s'aprofiten de la misèria humana". El succés ha deixat ara com ara 79 morts i més d'un centenar de persones rescatades, si bé hi ha centenars de desapareguts.

La Guàrdia Costanera grega manté actiu el desplegament de cerca i rescat a la zona, a uns 87 quilòmetres de la ciutat de Pylos, si bé cada vegada hi ha menys esperances de trobar supervivents. Segons el diari 'Ta Nea', a bord hi podria haver viatjat prop d'un centenar de nens.

L'organització Alarm Phone ha assenyalat a Twitter que dimarts va rebre una alerta sobre una embarcació en perill i va afegir que al pesquer hi havia unes 750 persones a bord. "Les autoritats van ser alertades", ha recalcat.

Així, ha denunciat que "Grècia i altres autoritats europees eren molt conscients de la presència d'aquest buc, sobrecarregat i no preparat per a una travessia marítima". "No es va enviar una operació de rescat. A primera hora del 14 de juny, va naufragar", ha lamentat.

Per la seva banda, la Guàrdia Costera grega va afirmar dimecres en un comunicat que l'embarcació va ser detectada per un avió de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costas (Frontex) i dos bucs que van passar per la zona, "sense que demanés assistència". "En les trucades de telèfon de la Sala d'Operacions al vaixell per oferir ajuda es va rebre una resposta negativa", va assegurar.