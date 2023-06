Grècia.- Borrell lamenta les morts pel naufragi a Grècia i demana "solucions sostenibles"

MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha lamentat aquest dijous el naufragi que ha acabat amb la vida de prop de 80 persones a Grècia i ha incidit en la necessitat de buscar "solucions sostenibles" perquè aquest tipus de fets no continuint succeint.

"No tinc paraules per descriure la tragèdia de Pilos. Aquests fets no poden seguir ocorrent, no l'any 2023", ha lamentat Borrell a través del seu compte a la xarxa social Twitter.

"És la nostra responsabilitat col·lectiva trobar solucions sostenibles per a les persones migrants i refugiades", ha afegit el cap de la diplomàcia europea. "Mereixen seguretat i dignitat humana", ha sentenciat.

Aquest dijous, el Govern de Grècia ha declarat tres dies de dol nacional per la mort dels prop de 80 migrants que van perdre la vida després de l'enfonsament el dimecres d'una embarcació que traslladava a al voltant de 500 persones.