Almenys 6 morts després d'una forta explosió en un edifici del casc antic d'Atenes

Aristidis Vafeiadakis / Zuma Press / Europa Press
MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
Els equips de rescat grecs han recuperat els cossos sense vida de 6 persones d'entre la runa d'un edifici que es va esfondrar el divendres a causa d'una forta explosió al barri de Plaka d'Atenes, la capital de Grècia.
Les autoritats han indicat que dos dels cossos han estat trobats aquest dissabte sobre les 13.00 (hora local), mentre que un tercer havia estat recuperat sobre les 11.00. El cos d'una dona, trobat durant la nit, va ser el primer a ser recuperat pels equips que es troben treballant a la zona.
Encara no s'ha determinat la identitat de les víctimes, si bé tot apunta al fet que es tracta d'un grup de turistes nord-americans que havien llogat un apartament per a una estada curta a la capital.
De moment, els efectius del Cos de Bombers segueixen avançant amb les labors per retirar tota la runa a la recerca de diversos desapareguts que podrien haver quedat atrapats sota la runa, segons informacions del diari 'Kathimerini'.
Un total de 30 bombers amb 6 vehicles estan treballant en el lloc, inclosos dos vehicles especials de rescat i maquinària pesant proporcionada per l'Ajuntament d'Atenes. A més, compten amb 3 gossos rastrejadors de rescat.
Les autoritats han xifrat en 6 el total de persones desaparegudes des de l'explosió, entre elles una parella d'ancians --un ciutadà britànic i una dona grega, de 78 i 77 anys, respectivament-- que residia a la segona planta.
La teoria més plausible semblava que l'explosió es va produir per una fuita de gas. El divendres, diversos veïns i vianants van afirmar que s'havia registrat una forta olor a la zona abans que es produís la deflagració.
No obstant això, aquest dissabte el portaveu dels bombers Vasilis Vathrakoyannis ha destacat que no han rebut cap informació sobre olor a gas abans de l'explosió.
Un equip d'investigació d'incendis provocats s'ha desplaçat fins al lloc del sinistre.