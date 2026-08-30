La gran riuada de Rasuwa deixa ja 750 morts i més de 3.000 desapareguts al Nepal i al Tibet

Lhasa fire and rescue mobile detachment / Xinhua N
MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
L'últim balanç de la devastadora riuada de dimecres al municipi nepalès de Rasuwa llança ja un total de 750 morts (734 al Nepal, 16 al Tibet) i més de 3.000 desapareguts mentre el Govern nepalès reclama l'arribada urgent d'ajuda internacional per lidiar amb la magnitud d'una tragèdia la reconstrucció de la qual costarà milers de milions d'euros.
Als 2.498 desapareguts al Nepal se'n sumen 546 més a la frontera tibetana, d'acord amb els respectius balanços de les autoritats locals enmig de nous perills de desbordaments per les restes de la tremenda allau de gel, aigua, roca i runes pel cabal del riu Bhotekoshi, que aquest diumenge ha tornat a desbordar-se.
Drons de vigilància desplegats a la zona van detectar, en aquest sentit, una esllavissada de terra al vessant d'una muntanya, a 2,8 quilòmetres riu avall de l'embassament de Purepuqiang Tsangpo; producte de l'erosió deixada pel corrent inicial i les enormes bosses d'aigua acumulades per la riuada.
La cadena estatal xinesa, CCTV, ha confirmat que "l'esllavissada de terra ha creat una nova resclosa i s'està formant un nou llac artificial" que podria rebentar les contencions en qualsevol moment, així que el personal de rescat proper a l'ara completament sepultat lloc fronterer de Gyirong ha estat traslladat a zones més segures.
Mentrestant, dos avions de transport Y-20 de la Força Aèria de l'Exèrcit xinès, amb 13.200 peces de subministraments d'ajuda d'emergència a bord han arribat al Nepal en les darreres hores, juntament amb quatre experts xinesos en rescat de túnels. Cinc experts xinesos més en rescat de túnels van arribar al Nepal ahir per ajudar en les operacions de cerca.