Una gran marxa contra la ultradreta congrega més de 200.000 persones als carrers de Múnic (Alemanya)

MÚNIC 8 febr. (DPA/EP) -

Més de 200.000 persones, segons la Policia, han sortit aquest dissabte als carrers de Múnic per protestar contra la deriva antidemocràtica al país i la formació ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) després que aquesta votés amb els conservadors de la Unió Cristiano Demòcrata (CDU) a favor d'una reforma per endurir les lleis migratòries amb el beneplàcit del líder de la CDU i candidat favorit a canceller, Friedrich Merz.

Sota un sol radiant, dones, homes i nens han acudit en massa a l'esplanada Theresienwiese de Múnic, escenari habitual de la popular Festa de la Cervesa de la capital de Baviera.

Molts dels congregats portaven cartells en els quals es podia llegir 'No es pot lluitar contra el feixisme amb deportacions', 'El racisme i l'odi no són una alternativa', 'Colorit en lloc de marró' i 'Prohibir l'AfD ara', entre altres missatges.

Un orador austríac va advertir de condicions similars a les del país veí. Allí, l'ultradretà Partit de la Llibertat d'Àustria (FPÖ) i el conservador Partit Popular (ÖVP) negocien una coalició per formar govern.

La manifestació en favor de la diversitat, la dignitat humana, la cohesió i la democràcia ha comptat amb el suport de sectors molt diversos de la societat, des del Festival de Cinema de Múnic fins a organitzacions eclesiàstiques i benèfiques, passant pels clubs de futbol Bayern i 1860.

No obstant això, el líder a Múnic del partit conservador bavarès, la Unió Social Cristiana (CSU), el ministre regional de Justícia, Georg Eisenreich, s'ha mantingut explícitament al marge després d'indicar, abans de l'acte, que era d'esperar que es busqués crear un clima crític a la política d'asil i immigració de la coalició conservadora CDU/CSU.

Amb tot, i després de les controvertides votacions del Bundestag (Parlament alemany) sobre política migratòria, els líders de l'aliança conservadora CDU/CSU han rebutjat de nou qualsevol tipus de cooperació amb la ultradretana AfD. El líder de la CSU i primer ministre de Baviera, Markus Soeder, s'ha mostrat clar sobre aquest tema. "No, no i no: no hi haurà cooperació", ha manifestat durant una conferència del partit bavarès CSU a Nuremberg.