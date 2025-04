La gran explosió de dissabte al port iranià de Bandar Abbas deixa 25 morts i més de 1.100 ferits

Europa Press/Contacto/Islamic Republic of Iran New

MADRID 27 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats iranianes han elevat a 25 el nombre de persones mortes i a prop de 1.100 el de ferits per l'enorme explosió d'aquest dissabte al port iranià de Bandar Abbas, al sud del país, segons l'últim recompte proporcionat a primera hora d'aquest diumenge.

El president del Tribunal Suprem de la província d'Hormozgan (de la qual Bandar Abbas és capital), Mojtaba Ghahremani, ha desgranat el nombre de morts, dels quals ja n'han identificat provisionalment deu: vuit homes i dues dones. Pel que fa als ferits, la portaveu del Govern iranià, Fatemeh Mohajerani, ha confirmat a X que 1.139 persones "han estat derivades a centres mèdics", moltes a les províncies de Shiraz i Larestan per via aèria.

Hores abans, el ministre d'Interior iranià, Eskandar Momeni, situava el recompte de ferits en més de 750 persones i assenyalava que almenys 200 havien estat donats d'alta, mentre que unes altres 300 estaven hospitalitzats, segons un recompte anterior recollit per l'agència de notícies oficial iraniana, IRNA.

Quant a la causa de l'explosió, Mohayerani ha assegurat que el president, Masoud Pezeshkian, ha ordenat "investigar ràpidament l'incident" i ha instat a "esperar fins que es faci el treball pericial necessari per determinar els motius de l'accident i evitar així declaracions especulatives".

Per la seva banda, l'oficina de duanes del port va publicar aquest mateix dissabte un comunicat en el qual apuntava que la causa de l'explosió probablement hauria estat un incendi originat en un magatzem de productes químics, que hauria provocat una reacció en cadena d'altres dipòsits amb material inflamable.

Les imatges captades pels mitjans oficials iranians mostren una columna de fum de centenars de metres d'altura i l'explosió s'ha sentit a les ciutats situades a quilòmetres de distància.

El ministre Momeni, ulls i oïdes del Govern iranià a l'escenari de la tragèdia, ha comparegut avui davant dels mitjans per cridar a la calma i assegurar que el 80% de l'incendi generat per l'explosió "ja està sota control" i espera donar les tasques d'extinció per acabades en les pròximes hores.

L'explosió va tenir lloc concretament al port Shahid Rajaee, una de les dues meitats del port de Bandar Abbas, i un dels més grans de la regió. Es tracta d'un centre vital per al comerç iranià, que gestiona més de la meitat de les exportacions i importacions del país que s'envien per mar, segons l'Agència Estatal de Notícies de la República Islàmica.

També revesteix importància estratègica, ja que es troba en l'estret d'Ormuz, una via fluvial clau per aproximadament el 26% del comerç mundial de petroli. Està connectat a les xarxes nacionals de ferrocarril i carreteres de l'Iran, connectant el comerç marítim amb els centres industrials del país i servint com a ruta de trànsit per a les exportacions a través de les fronteres iranianes.