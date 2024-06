El gran duc Enric de Luxemburg anuncia per sorpresa l'inici del seu procés d'abdicació

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El gran duc Enric de Luxemburg ha anunciat per sorpresa aquest diumenge, dia nacional, l'inici del seu procés d'abdicació en una decisió que col·loca el seu fill Guillem com a príncep regent i preparat per assumir a l'octubre les funcions oficials de govern.

"He decidit entrgar la lloctinència al príncep Guillem a l'octubre", ha anunciat aquest diumenge el gran duc Enric, de 70 anys d'edat. "Amb tot el meu afecte i confiança li desitjo de tot cor un feliç mandat. Mirem al futur amb optimisme, sabent que només junts podrem aconseguir grans coses", ha proclamat.

Guillem, de 42 anys, serà proclamat Tinent Representant del Gran Duc --un paper similar al d'un príncep regent al Regne Unit-- i assumirà totes les funcions després de jurar davant del Parlament. El seu pare, no obstant això, mantindrà el títol de sobirà del país, que exerceix des de fa gairebé un quart de segle el seu pare, el gran duc Joan.

En conversa amb la radiotelevisió pública RTL, el primer ministre luxemburguès, Luc Frieden, ha reconegut que ja feia temps que discutia la transició amb el gran duc Enric. "La mesura compta amb el meu ple suport", ha assenyalat Frieden després de l'anunci. Tot i que no ha donat motius precisos per aquesta decisió, el primer ministre ha explicat que es tracta d'un procediment "tan normal com històric".