El gran duc Enric de Luxemburg abdicarà el 3 d'octubre de 2025

MADRID 25 des. (EUROPA PRESS) -

El gran duc Enric de Luxemburg ha anunciat que el seu fill, el príncep Guillem de Luxemburg, assumirà la prefectura de l'Estat el 3 d'octubre de 2025, confirmant la data de la seva abdicació al tron.

"A la gran duquessa i a mi ens complau anunciar que el príncep Guillaume i la princesa Stéphanie seran els nostres successors a partir del 3 d'octubre de 2025. Sé que contribuiran amb totes les seves forces al benestar del país", ha dit durant el seu tradicional discurs de Nadal.

Als seus 69 anys --70 quan arribi la data de l'abdicació--, Enric de Luxemburg ha considerat que tant per a ell com per a la major part de la seva generació "ha arribat el moment de fer un pas enrere, de retirar-se".

"És un procés natural que té el seu propòsit i que també aplica per a mi. Crec fermament en la propera generació. Assumirà la responsabilitat d'aconseguir un món, tant de bo, més pacífic i sostenible", ha afegit.

El gran duc ja havia aprofitat la festa nacional de Luxemburg, celebrada el juny, per anunciar que cediria el tron al seu fill gran, confirmant en aquest Nadal la data.