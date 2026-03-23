El governant de Moviment Llibertat s'imposa per menys d'un 1% al SDS en les eleccions d'Eslovènia

Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard
MADRID, 23 març (EUROPA PRESS) -
Les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge a Eslovènia han posicionat com a guanyador dels comicis, amb el 99,85% dels sufragis escrutats i per menys d'un punt percentual, al partit liberal Moviment Llibertat (GS, per les seves sigles en eslovè), liderat pel primer ministre, Robert Golob, després de fer-se amb el 28,62% de les paperetes.
Concretament, la formació de Golob s'ha imposat com la més votada amb una ajustada diferència respecte del conservador Partit Democràtic d'Eslovènia (SDS), encapçalada per l'exprimer ministre Janez Jansa, que ha aconseguit un 27,95% dels sufragis, segons les dades divulgades per la Comissió Electoral Estatal (DVK), que xifren la participació en el 69,32% de l'electorat.
D'aquesta manera, en aquesta nova Assemblea Nacional conformada per 90 seients, 29 escons seran per al Moviment Llibertat, de Golob, i 28 pels de Jansa, per la qual cosa seran fonamentals les negociacions postelectorales per formar govern.