El governador de l'estat d'Illinois anomena "dictador" a Trump per amenaçar a desplegar tropes a Chicago

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El governador de l'estat d'Illinois, Jay Robert Pritzker, ha anomenat el president dels Estats Units "dictador" després que aquest posés sobre la taula la possibilitat d'ordenar el desplegament de la Guàrdia Nacional a la ciutat de Chicago per accelerar la detenció i deportació de migrants sense documentació.
"El president dels Estats Units amenaça d'anar a la guerra contra una ciutat nord-americana. Això no és una broma. No és normal. Donald Trump no és un home fort, és un home espantat. Illinois no s'intimidarà per un aspirant a dictador", ha assegurat Pritzker en un missatge difós a través de les xarxes socials.
Així s'ha pronunciat davant de les paraules abocades prèviament per Trump, que ha assegurat que Chicago està "a punt de descobrir per què (el Pentàgon) es diu Departament de Guerra". "M'encanta l'olor de deportació al matí", va afirmar el mandatari.
Trump, que ha reafirmat la necessitat de dur a terme aquest desplegament a Chicago, ha denunciat aquesta setmana la "rampant delinqüència", també en altres localitats com Baltimore i Maryland, que podrien ser incloses en els seus plans.
El 20 de gener, durant el seu discurs inaugural com a president, Trump va prometre "detenir immediatament l'entrada il·legal d'immigrants" als Estats Units i accelerar la deportació de "milions de migrants".
Aquest divendres, el magnat novaiorquès va signar un decret que rebateja al Departament de Defensa com a Departament de Guerra, argumentant que reflecteix "la situació actual del món".