El governador del Daguestan condemna l'assalt a l'aeroport per part d'una torba violenta

Els atacs deixen més d'una vintena de ferits, dos d'ells "extremadament greus", i 60 detinguts

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El governador del Daguestan (Rússia), Sergei Melikov, ha condemnat l'assalt d'un grup de manifestants violents contra l'aeroport de Makhatxkalà, capital de la regió russa de majoria musulmana, que "buscaven jueus" després de l'aterratge d'un avió procedent de Tel-Aviv, que a més ha deixat més d'una vintena de ferits.

Entre els 20 ferits, inclosos tant policies com a civils, almenys deu han necessitat ser hospitalitzats, segons un balanç confirmat pel Ministeri de Sanitat regional, ha informat l'agència de notícies russa Interfax.

"Els metges dels hospitals atenen a deu ferits com a conseqüència de l'incident en l'aeroport de Makhatxkalà. Dues persones es troben en estat extremadament greu", han assenyalat les autoritats.

El Ministeri de l'Interior rus ha indicat que ha identificat a 150 "participants actius en els disturbis", dels quals ha detingut a 60, que han estat traslladats a dependències policials per a una major investigació. La Policia està portant més operacions de recerca per identificar a tots els implicats, resa la missiva.

Per la seva banda, l'Agència Federal del Transport Aeri ha indicat que l'aeroport reprendrà provisionalment les seves activitats aquest dimarts. "El període de tancament temporal de l'aeroport per a la recepció d'avions continuarà provisionalment fins a les 05.59 hora de Moscou del 31 d'octubre", ha indicat, abans d'agregar que solament podrà obrir-se després d'una inspecció exhaustiva.

"Les accions d'els qui s'han congregat avui en l'aeroport de Makhatxkalà constitueixen una flagrant violació de la llei. No hi ha valentia a esperar en multitud a persones desarmades que no han fet gens prohibit (...) No hi ha honor a insultar a desconeguts, ficar-los la mà en les butxaques i intentar comprovar els seus passaports. No hi ha bones intencions en atacar a dones amb nens que estaven rebent tractament a l'estranger", ha declarat Melikov al seu canal oficial de Telegram.

Així, ha assegurat que aquestes accions traeixen tant la lluita contra les milícies islamistes en la guerra del Daguestan (1999) com l'actual guerra "contra els nazis" d'Ucraïna.

"Tots els daguestanesos empatitzen amb el patiment de les víctimes de les accions de persones i polítics indefensos i resen per la pau a Palestina. Però el que va ocórrer al nostre aeroport és indignant i ha de rebre una avaluació adequada per part dels organismes encarregats de fer complir la llei! I així es farà", ha afegit el governador.

Per la seva banda, Washington també s'ha pronunciat contra l'assalt i ha proclamat el seu suport a la comunitat jueva en un context d'"augment global de l'antisemitisme".

"Els Estats Units condemnen enèrgicament les protestes antisemites al Daguestan. Els Estats Units donen suport inequívocament a tota la comunitat jueva mentre som testimonis d'un augment mundial de l'antisemitisme. Mai hi ha cap excusa o justificació per l'antisemitisme", ha publicat la portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, al seu compte de la xarxa social 'X', abans Twitter.

El tumult ha assaltat aquest diumenge l'aeroport, arribant a les pistes de l'aeroport, per la qual cosa els passatgers del vol assenyalat han hagut de tornar a l'aparell davant l'amenaça dels alborotadors, segons recullen mitjos russos i vídeos publicats a xarxes socials. L'Agència Federal de Transport Aeri ha confirmat el tancament de l'aeroport i altres dos vols procedents de Nijnevàrtovsk i Moscou han estat redirigits a Mineralnie Vodi i a Vladikavkaz.

Finalment les forces de seguretat han emprat mitjans antidisturbis per dissoldre la protesta i el Comitè d'Investigació federal ha anunciat l'obertura d'una investigació penal sota l'Article 212 del Codi Penal per "disturbis massius amb violència". Aquest article recull també els incendis intencionats, la destrucció de propietat, l'ús d'armes de foc, explosius o resistència armada a agents del Govern i també pogroms.

El vol WZ 4728 de l'aerolínia Red Wings procedent de l'Aeroport Ben-Gurion d'Isarel era l'objectiu dels violents, que van revisar passaports d'alguns dels passatgers de l'avió i de la gent que partia de l'aeroport en cotxes, segons recull el portal de notícies rus Basa.

El Ministeri d'Assumptes Interns del govern de Daguestán ha advertit que tots els participants en aquests disturbis podran ser perseguits conforme a l'Article 20.2 del Codi Administratiu per violació del procediment establert per a l'organització de manifestacions o concentracions. Així mateix, també es perseguirà la incitació als disturbis o a l'odi ètnic.

En resposta, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el Ministeri d'Afers exteriors israelià han emplaçat les autoritats russes a protegir als ciutadans israelians i als jueus al Daguestan en un comunicat conjunt.

"Israel espera que les autoritats legals russes salvaguardin el benestar de tots els ciutadans israelians i dels jueus estiguin on estiguin i que adopti mesures contundents contra els alborotadors i contra el salvatge odi dirigit contra els jueus i els israelians", ha apuntat.

Per tot això, "l'oficina del primer ministre, el Ministeri d'Afers Exteriors i el Consell de Seguretat Nacional estan seguint els esdeveniments al sud de Rússia, al districte del Daguestan".

A més, l'ambaixador israelià a Moscou, Alex Ben Zvi, "està treballant amb les autoritats russes per garantir el benestar de jueus i israelians en aquest lloc".