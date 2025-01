El governador de Califòrnia declara l'estat d'emergència pels incendis a Los Angeles

MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha declarat aquest dimarts l'estat d'emergència pels incendis que han afectat l'oest de la ciutat nord-americana de Los Angeles, que ha obligat desenes de milers de persones a evacuar-se.

"He declarat l'estat d'emergència per socórrer les comunitats afectades per l'incendi del barri de Pacific Palisades. Residents del sud de Califòrnia: manteniu-vos alerta, preneu totes les precaucions necessàries i seguiu les pautes d'emergència locals", ha indicat a través d'X.

Per la seva banda, l'alcalde interí de Los Angeles, Marqueece Harris-Dawson, també ha declarat l'estat d'emergència a la ciutat nord-americana. "Tindrem tots els recursos a la nostra disposició", ha afirmat.

L'incendi s'està propagant ràpidament al barri de Pacific Palisades, si bé les autoritats han advertit que el pitjor pot arribar en les pròximes hores per una forta tempesta de vent. Segons el Departament de Protecció contra Incendis de Califòrnia, les flames estan cremant prop de cinc camps de futbol per minut a l'estat.

En aquesta situació, més de 62.000 persones s'han quedat sense electricitat al comtat de Los Angeles i més de 30.000 han estat evacuades. El foc ha cremat prop de 1.220 hectàrees, la majoria a Pacific Palisades.

El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha indicat que el seu equip està en contacte amb funcionaris estatals i locals pels incendis forestals i ha ofert "tota l'ajuda federal que calgui per sufocar el terrible incendi".

Biden, que ha assenyalat que la seva administració farà "tot el possible per ajudar en la resposta", ha instat els residents de Pacific Palisades i les àrees circumdants de Los Angeles a mantenir-se alerta i escoltar els funcionaris locals.